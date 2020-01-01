Шпионский скандал в Австрии: завербованного РФ полковника будут судить в марте

Новости мира:Австрийского полковника, шпионившего для ГРУ, будут судить в марте.

Суд над отставным полковником австрийской армии, который с 1990-х годов работал на российское ГРУ, начнется в Зальцбурге 2 марта 2020 года.

Об этом сообщает австрийская газета Österreich в статье "Путинский шпион предстанет перед судом в марте".

"Бывший полковник федеральной армии предстанет перед судом присяжных в Зальцбурге 2 марта", - говорится в материале.

Всего запланировано несколько судебных заседаний. Не исключается, что они будут носить закрытый характер.

Прокуратура Зальцбурга обвиняет отставного полковника в разглашении государственных секретов, умышленном разглашении военной тайны и в тайной разведывательной деятельности в ущерб Австрии. В случае признания виновным 71-летнего военному пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, 9 ноября 2018 года в Австрии обнародовали информацию о разоблачении отставного полковника австрийской армии, с 1990-х годов работал на российскую военную разведку ГРУ. По информации австрийских СМИ, он вышел на пенсию ориентировочно в 2013 году, однако продолжал работать на РФ.

Офицер австрийской армии, который мог быть завербован еще в 1987 году, использовал для контактов со своим российским куратором не только радиосвязь и сложную систему спутниковой связи, но и другие новейшие технологии шпионажа. Он передавал связному российскому офицеру информацию военного характера об австрийской федеральной армии, прежде всего об особенностях систем вооружения и задачах сухопутных и военно-воздушных сил.

Выйти на след шпиона в австрийской армии, который почти 30 лет работал на россиян, удалось благодаря иностранной спецслужбе, которая зафиксировала оперативную встречу шпиона из федеральной армии и его российского офицера-куратора. Во время этой встречи австрийский полковник получил от российского связного 30 тыс. евро наличными в качестве оплаты за предоставленную информацию. Предполагается, что в целом австрийский офицер мог получить от россиян "сотни тысяч евро".

24 июля 2019 года полиция Австрии также объявила в национальный и международный розыск офицера военной разведки РФ 65-летнего Зайцева Игоря Егоровича, который считается куратором австрийского полковника-шпиона.