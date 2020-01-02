Сближение Украины с Европой: чем займется новое правительство Австрии

Новости мира:Новое правительство Австрии нацелено на сближение Украины и Европы.

Новое коалиционное правительство Австрии поддерживает продление санкций Евросоюза против России и нацелено на экономическое и политическое сближение Украины с Европой.

Об этом говорится в правительственной программе, согласованной Австрийской народной партией и партией "Зеленые".

"Украина является важным партнером ЕС в Восточной Европе. Таким образом, цель Австрии - экономическое и политическое сближение Украины и Европы", - подчеркивается в программе правительства на 2020-2024 годы.

Также в рабочей программе нового правительства содержится положение о поддержке санкций ЕС против России из-за агрессии против Украины: "Австрия поддерживает санкции ЕС против России в рамках европейского консенсуса". В то же время акцентируется на том, что "в случае достижения прогресса в реализации Минских договоренностей следует рассмотреть возможность постепенного снятия санкций".

Отмечается, что среди приоритетных пунктов внешней политики Австрии - "развитие стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки".

Вместе с тем указывается на желании продолжать австрийско-российский форум общественности "Сочинский диалог" "для укрепления двусторонних отношений и обмена в сфере гражданского общества между Австрией и Россией".

Также австрийское правительство намерено разработать национальную стратегию в отношении Китая и усилить внимание на растущих рынках Азии.

В отдельном разделе отмечается важность существования сильного Европейского Союза и необходимость позиционирования ЕС как сильного актера на международной арене.