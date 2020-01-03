Три страны подписали соглашение о строительстве газопровода из Израиля в Европу

Новости мира:Кипр, Греция и Израиль подписали "историческое" соглашение о газопроводе.

2 января в Афинах представители Греции, Кипра и Израиля подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Президент Кипра Никос Анастасиадис назвал этот документ "историческим" и заявил, что соглашение создает основу для реального взаимодействия.

"На Ближнем Востоке должно быть сотрудничество, а не соперничество, особенно что касается энергетических вопросов или чего-либо, что может связать государства региона", - сказал он.

Трубопровод будет проходить через Средиземное море от Израиля до греческого острова Крит и в материковую Греции, а затем в Италию.

Позже соглашение будет финализировано подписью Италии. В мае премьер-министр Италии Джузеппе Конте высказался против проекта "Посейдон", который является последней частью трубопровода, который соединил бы Грецию с Италией.

Кипр, Греция и Израиль уже подписали договор о 1900 километрах трубопровода в начале этого года в присутствии госсекретаря США Майка Помпео.

Ожидается, что трубопровод EastMed удовлетворит около 10% потребностей Европы в природном газе, уменьшая энергетическую зависимость от России.