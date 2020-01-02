Впервые в своей истории: Израиль стал экспортером энергоресурсов

Новости мира:Начались поставки израильского газа в Иорданию.

Начались поставки израильского газа из месторождения "Левиафан" в Иорданию.

Об этом сообщил газете Yedioth Ahronoth министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.

По словам министра, Израиль впервые в своей истории стал экспортером энергоресурсов.

Штайниц отметил, что не позже чем через 10 дней с месторождения "Левиафан" начнется поставка газа и в Египет.

В сентябре 2016 года правительство Иордании подписало соглашение о покупке у Израиля 45 миллиардов кубометров природного газа в течение следующих 15 лет.

Сделка стала причиной волны протестов в стране. В 2018 году Иордания начала закладку трубопровода.

Запасы природного газа на крупнейших израильских месторождениях в Средиземноморье - "Левиафан" и "Тамар" оцениваются в общей сложности в 800 миллиардов кубометров.