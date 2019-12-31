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Коболев: "Газпром" прокачает через ГТС Украины 75 миллиардов кубометров газа

Коболев: "Газпром" прокачает через ГТС Украины 75 миллиардов кубометров газа
15:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Андрей Коболев говорит, что из-за проблем в строительстве "Северного потока-2" РФ может прокачать через ГТС Украины 75 миллиардов кубометров газа.

Компания "Газпром" в 2020 году может прокачать через газотранспортную систему Украины 75 млрд куб. газа, поскольку Россия не сможет завершить строительство "Северного потока-2".

Об этом во время брифинга сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"По имеющейся информации, у РФ пока нет судна, которое могло бы достроить "Северный поток-2". Если это предположение верно, то в таком случае объем транзита газа по украинской территории может достичь 75 млрд кубометров. Почему такая цифра? Легко объяснить: действующий текущий транзит - это примерно 90 млрд кубометров, мы точно потеряем из-за "Турецкого потока" - минус 15 млрд кубометров, остается 75 млрд куб. я бы ожидал примерно на этом уровне", - отметил он.

Также Коболев заметил, что, согласно новому контракту, тариф на транзит для "Газпрома" не повысится.

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"Для "Газпрома" тариф почти не меняется на гарантированные объемы. На объемы, которые он будет заказывать в дополнение к этому, - будет больше, это будет зависеть от решения регулятора. Цифру, заложенную в контракте, я комментировать не могу, она конфиденциальная", - сказал Коболев.

Как сообщалось ранее, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет, согласно которому "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. в первый год и по 40 млрд куб - в последующие 4 года.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, предусматривающий, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

30 декабря стало известно, что швейцарская компания Allseas, суда которой прокладывали трубы для газопровода "Северный поток-2", прекратила работы в Балтийском море.

Нафтогаз заключил новый контракт с Газпромом по транзиту газа в Европу

Сегодня, 31 декабря, в Кремле заявили, что газопровод "Северный поток-2" будет построен, но говорить о сроках завершения реализации проекта преждевременно. Ранее "Северный поток-2" планировали запустить 1 января 2020 года.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что соглашение между Украиной и РФ касательно транзита газа, может привести к снижению цен для потребителей.

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Газ, Газпром, Нафтогаз, Транзит газа, Андрей Коболев, Северный поток-2.
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