Коболев: "Газпром" прокачает через ГТС Украины 75 миллиардов кубометров газа

Новости Украины:Андрей Коболев говорит, что из-за проблем в строительстве "Северного потока-2" РФ может прокачать через ГТС Украины 75 миллиардов кубометров газа.

Компания "Газпром" в 2020 году может прокачать через газотранспортную систему Украины 75 млрд куб. газа, поскольку Россия не сможет завершить строительство "Северного потока-2".

Об этом во время брифинга сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"По имеющейся информации, у РФ пока нет судна, которое могло бы достроить "Северный поток-2". Если это предположение верно, то в таком случае объем транзита газа по украинской территории может достичь 75 млрд кубометров. Почему такая цифра? Легко объяснить: действующий текущий транзит - это примерно 90 млрд кубометров, мы точно потеряем из-за "Турецкого потока" - минус 15 млрд кубометров, остается 75 млрд куб. я бы ожидал примерно на этом уровне", - отметил он.

Также Коболев заметил, что, согласно новому контракту, тариф на транзит для "Газпрома" не повысится.

"Для "Газпрома" тариф почти не меняется на гарантированные объемы. На объемы, которые он будет заказывать в дополнение к этому, - будет больше, это будет зависеть от решения регулятора. Цифру, заложенную в контракте, я комментировать не могу, она конфиденциальная", - сказал Коболев.

Как сообщалось ранее, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет, согласно которому "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. в первый год и по 40 млрд куб - в последующие 4 года.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год, предусматривающий, в частности, санкции против компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

30 декабря стало известно, что швейцарская компания Allseas, суда которой прокладывали трубы для газопровода "Северный поток-2", прекратила работы в Балтийском море.

Сегодня, 31 декабря, в Кремле заявили, что газопровод "Северный поток-2" будет построен, но говорить о сроках завершения реализации проекта преждевременно. Ранее "Северный поток-2" планировали запустить 1 января 2020 года.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что соглашение между Украиной и РФ касательно транзита газа, может привести к снижению цен для потребителей.