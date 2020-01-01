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В Украине начали действовать новые цены на газ

В Украине начали действовать новые цены на газ
14:46 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:С 1 января в Украине начали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения.

С 1 января в Украине начали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Согласно договоренностям с МВФ, с 1 января 2020 года все украинцы должны платить за газ рыночную цену. Но чтобы защитить население от колебания цен, Кабмин ввел так называемую "страховую цену", то есть фиксацию цены на определенном уровне.

Это означает, что у украинцев с 1 января будет два варианта, как платить за газ для дома: либо по гарантированной (которая будет действовать до конца квартала), или по рыночной ценам.

Газовое соглашение: В Кабмине заговорили о снижении цены на газ

Страховая цена "Нафтогаза" составляет 6961 грн за тысячу кубометров с НДС - ее определили на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже. Такая цена на 7% меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Конечная же стоимость газа будет зависеть от тарифов на транспортировку, которые устанавливает Нацкомиссия по тарифам. Если исходить из тарифов в ноябре, стоимость газа может составлять около 8 тыс грн за тысячу кубометров 

Эта цена совпадает с квартальной гарантированной ценой. Квартальная цена будет действовать автоматически для всех потребителей. В "Нафтогазе" посчитали, что если транзит продолжится, программа с гарантированной ценой может нанести потребителям убытки.

По словам главы Минэкоенерго Алексея Оржеля, после подписания соглашения о транзите газ может стать едва ли не самым дешевым за всю историю переговоров.

"Тогда потребители со страховой ценой не выигрывают, потому что на рынке будет меньшая цена", – предупредил он.

Это не касается жителей многоквартирных домов, которые не могут влиять на этот процесс. В их случае все зависит от коммунальных предприятий, которые предоставляют им услуги. Последние также могут воспользоваться предложением "Нафтогаза".

С января для украинцев будут действовать две цены на газ

Есть и другие новости: платежки за тепловую энергию декабря 2019 года за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценjq на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 грн.

"По нашим подсчетам, уже в декабре, если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей "платежке" на 300-400 грн меньше. Это очень ощутимо", 2 заявил накануне премьер Алексей Гончарук.

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Газ, Кабинет Министров, Цена на газ, Тарифы на газ, Алексей Гончарук, Алексей Оржель.
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