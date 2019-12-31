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Газовое соглашение: В Кабмине заговорили о снижении цены на газ

Газовое соглашение: В Кабмине заговорили о снижении цены на газ
14:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Кабмин

Новости Украины:Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что соглашение между Украиной и РФ касательно транзита газа, может привести к снижению цен для потребителей.

Подписанные 30 декабря соглашения между Украиной и Россией о транзите газа в Европу из РФ закладывают основы для возможного снижения цен на природный газ для внутренних потребителей, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Это (подписание -ред) закладывает очень важное основание для возможного снижения цен на газ, что, безусловно, может позитивно отобразиться в платежках простых украинцев и создать дополнительное конкурентное преимущество для украинского бизнеса", - сказал он.

Глава Минэкоэнерго Алексей Оржель пояснил, что подписание транзитного контракта положительно повлияет на стабильность на рынках, которая должна положительно повлиять и на конечных потребителей газа.

В Украине оценили прибыль от транзита газа ежегодно

По словам Гончарука, благодаря 5-тилетнему контракту Украина получит более $7 млрд за транзит газа своей территорией, что подтверждает его выгодность.

"Кроме того, Украина сможет получать дополнительные доходы от бронирования мощностей ГТС Украины европейскими и другими компаниями", - добавил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что полученные от Газпрома $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража будут, в частности, направлены на повышение энергонезависимости страны и другие стратегические проекты.

В целом участники видеобращения подчеркнули, что достигнутый результат был достигнут благодаря слаженной работе всех ветвей власти и команд, занятых в этом процессе.

Напомним, Украина ожидает, что гарантированные объемы — это минимум, а не максимум, который будет прокачан.

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Газ, Минэнерго, Цена на газ, Транзит газа, Алексей Гончарук, Алексей Оржель.
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