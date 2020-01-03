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Птичий грипп на границе с Украиной: на востоке Польши погибли тысячи индюков

Птичий грипп на границе с Украиной: на востоке Польши погибли тысячи индюков
05:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Птичий грипп в Польше у границы с Украиной убил 25 тысяч индюков.

На трех фермах, где выращивают индюков, на востоке Польши - вблизи границы с Украиной - обнаружен вирус птичьего гриппа.

От птичьего гриппа погибли 25 тыс. индюков на фермах в населенном пункте Усцимув Любартовського уезда Люблинского воеводства на востоке страны. Глава воеводства Лех Справка издал распоряжение ограничить вывоз домашней птицы из региона,

"Подтверждена гибель около 25 тыс. голов птицы. Часть из них уже вывезена для утилизации, остальных готовят к этому", - сообщил ветеринарный врач Люблинского воеводства Павел Петровский.

По его словам, сейчас продолжается подготовка к убою всей домашней птицы в районе, прилегающем к эпицентру эпидемии.

Петровский также признал, что пока сложно оценить, сколько именно птицы подлежит забою, ведь в этом районе действует много ферм.

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После заседания группы кризисного реагирования люблинский воевода определил зону поражения радиусом три километра, а дополнительную зону, где есть опасность обнаружения птичьего гриппа – не менее семи километров. На этой территории существенно ограничивается транспортировки птицы.

Владельцев ферм обязали держать птицу в закрытых помещениях, что должно ограничить распространение вируса, а также разместить на окрестных дорогах дезинфекционные маты.

Ветеринарная инспекция Польши в четверг подтвердила, что 31 декабря в Люблинском воеводстве впервые за 2019 год обнаружен вирус птичьего гриппа. В связи с этим следует предпринять максимальные меры биологической защиты – обезопасить фермы от проникновения диких животных и птиц, тщательно дезинфицировать помещения, где содержится домашняя птица.

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По оценкам воеводы, дополнительно в районе обнаружения вируса может быть уничтожено 60-70 тыс. голов домашней птицы. При этом он заверил, что все фермеры получат возмещение по рыночным ценам.

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Польша, Птичий грипп, Индюки.
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