В польше автомобиль столкнулся с поездом: есть погибшие

Новости мира:Трагедия случила на одном из не регулируемых переездов Польши, в результате чего погибло двое человек.

Неподалеку польского села Боруцино (гмина Оконек Злотувского повета Великопольского воеводства) около полудня 2 января произошло столкновение поезда с легковым автомобилем. Об этом сообщает Wyborcza.pl.

Двое 20-летних мужчин - водитель и пассажир Volkswagen Golf 4 - умерли от ран. ДТП произошло на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Поезд, с которым столкнулся автомобиль - это TLK "Gwarek" из Катовице в Слупск. Авария произошла между станциями Ястрове и Щецинек. О пострадавших среди пассажиров поезда не сообщается.

Напомним, в Черногории люди протестуют против нового закона, который, по их мнению, позволит властям конфисковывать церковное имущество.