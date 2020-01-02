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"Церковный протест": В Черногории тысячи человек вышли на улицы против нового закона

"Церковный протест": В Черногории тысячи человек вышли на улицы против нового закона
10:16 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В Черногории люди протестуют против нового закона, который, по их мнению, позволит властям конфисковывать церковное имущество.

Несколько тысяч человек в среду провели акции протеста в Черногории против законопроекта о религиозной собственности, который раскритиковали Сербская православная церковь и Россия. Об этом сообщает АР.

Мирные протесты прошли в среду в столице Подгорице и нескольких других городах.

Во главе со священниками Сербской православной церкви, просербские черногорцы проводили акции протеста с прошлой недели. Сообщалось о различных инцидентах с привлечением полиции, которая задержала 45 человек за последние несколько дней.

В Черногории во время голосования за закон о вероисповедании задержали всех оппозиционеров

Церковь настаивает на том, что закон позволяет государству изъять ее собственность, включая монастыри, храмы и другие активы. Правительство Черногории возразило, что хочет это сделать.

Парламент Черногории в пятницу одобрил законодательство на фоне протестов просербских оппозиционных депутатов, которые пытались предотвратить голосование, вызвав столкновения в ассамблее.

Министерство иностранных дел России во вторник присоединилось к критике Сербской православной церкви в адрес черногорского закона, выразив "серьезную обеспокоенность" и заявив, что законодательство направлено на вытеснение сербской церкви из Черногории.

В ответ министерство иностранных дел Черногории обвинило Москву во вмешательстве в дела независимого государства-члена НАТО.

Напомним, Власти Черногории запретили оппозиции проводить митинг против церковного закона

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Черногория, Церковный закон, Протесты в Черногории, Протесты против церковного закона.
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