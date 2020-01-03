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Дети "неграждан" Латвии получат гражданство: закон вступил в силу

Дети "неграждан" Латвии получат гражданство: закон вступил в силу
06:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:В Латвии вступил в силу закон о гражданстве для детей неграждан.

В Латвии вступил в силу закон, предоставляющий гражданство страны новорожденным детям жителей, имеющих статус негражданина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода и Delfi.

Он предоставлялся бывшим гражданам Советского Союза, приехавшие в страну после оккупации в 1940 году, но не прошли процедуру натурализации после восстановления независимости балтийского государства.

В Латвии живут два миллиона человек. Более 200 000 из них являются негражданами. Для получения паспорта им нужно сдать экзамен на знание государственного языка, Конституции и истории Латвии. Отныне закон запрещает предоставлять статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят ему гражданства другой страны.

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Закон был принят по инициативе бывшего президента страны Вейониса. Предполагается, что новый порядок получения гражданства будет касаться небольшого количества людей - в 2016 году неграждане зарегистрировали 47 новорожденных детей, в 2017 году - 51, а в 2018 году - 33 ребенка.

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Латвия, Паспорт, Неграждане.
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