Дети "неграждан" Латвии получат гражданство: закон вступил в силу

Новости мира:В Латвии вступил в силу закон о гражданстве для детей неграждан.

В Латвии вступил в силу закон, предоставляющий гражданство страны новорожденным детям жителей, имеющих статус негражданина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода и Delfi.

Он предоставлялся бывшим гражданам Советского Союза, приехавшие в страну после оккупации в 1940 году, но не прошли процедуру натурализации после восстановления независимости балтийского государства.

В Латвии живут два миллиона человек. Более 200 000 из них являются негражданами. Для получения паспорта им нужно сдать экзамен на знание государственного языка, Конституции и истории Латвии. Отныне закон запрещает предоставлять статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят ему гражданства другой страны.

Закон был принят по инициативе бывшего президента страны Вейониса. Предполагается, что новый порядок получения гражданства будет касаться небольшого количества людей - в 2016 году неграждане зарегистрировали 47 новорожденных детей, в 2017 году - 51, а в 2018 году - 33 ребенка.