В Анкаре сошел с рельсов "Восточный экспресс" (Видео)

Новости мира:В Анкаре сошел с рельсов локомотив и вагон-генератор туристического поезда "Восточный экспресс".

Сегодня утром в Анкаре, на железнодорожной станции Маршандиз, произошла авария туристического поезда "Восточный экспресс", который готовился к движению по маршруту Анкара- Карс.

В результате аварии локомотив и вагон-генератор сошли с рельсов, сообщает информагентство DHA.

"В Анкаре сошел с рельсов локомотив и вагон-генератор туристического поезда "Восточный экспресс", следовавший на СТО на станции Маршандиз для уборки и осмотра", - говорится в сообщении.

12-вагонный поезд прибыл вчера из Карса и после остановки отправился на станцию обслуживания, которая находится на расстоянии 5 км от вокзала. За 500 метров до места назначения по неизвестным на данный момент причинам локомотив и вагон-генератор сошли с рельсов. Авария произошла в 06.30 по местному времени. Сообщается, что в результате аварии пострадавших нет. На данный момент ведется расследование инцидента.

Как сообщалось, в декабре прошлого года, 12-вагонный поезд, который следовал по маршруту Анкара-Конья, столкнулся с пригородным поездом и врезался в эстакаду. Авария произошла в 6.30 утра в районе Енимахалле, на станции Маршандиз. В результате аварии 9 человек погибли.