Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев подал в отставку

Новости мира:Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев написал заявление об отставке.

Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев написал заявление об отставке для формирования временного правительства, которое будет проводить подготовку к досрочным парламентским выборам. Об этом он сообщил в пятницу, передает Beta News Agency.

"Я подписал заявление об увольнении согласно договоренности (о выборах) и в соответствии с законом о правительстве", - заявил Заев.

Ожидается, что 3 января парламент примет отставку Заева, после чего до полуночи будет утверждено временное правительство, которое должно провести подготовку к досрочным парламентским выборам, запланированным на 12 апреля. Техническим премьером станет нынешний министр внутренних дел Оливер Спасовский.

Заев возглавлял правительство Северной Македонии 2 года 7 месяцев.

Как сообщалось, премьер-министр Республики Северная Македония Зоран Заев настаивал на досрочных парламентских выборах из-за переноса сроков начала переговоров о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС.

Европейский Совет на встрече в Брюсселе 15 октября 2019 года не смог достичь консенсуса относительно начала переговоров о членстве в ЕС с Албанией и Северной Македонией. Против выступили Франция, Нидерланды и Дания, правительства которых считают, что эти страны сделали недостаточно преобразований для такого шага.