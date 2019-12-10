Языковой закон: Северная Македония не будет выполнять рекомендации "венецианки"

Новости мира:Северная Македония решила проигнорировать критику "венецианки" по языковому закону.

Правительство Северной Македонии решило отказаться от обещания пересмотреть языковой закон в ответ на рекомендации Венецианской комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

В выходные дни этнические албанские партии, которые входят в правящую коалицию, раскритиковали рекомендации Венецианской комиссии отказаться от некоторых положений закона, касающиеся двуязычия.

"Мы не будем наивными, чтобы позволить открыть некоторые вопросы, которые могут нас разделить", - заявил в воскресенье премьер-министр Зоран Заев, комментируя доклад Венецианской комиссии.

Днем ранее Заев говорил, что правительство выполнит рекомендации комиссии.

Изменение языкового закона "практически вернет нас к временам до 2001 года", предупредил вице-премьер, отвечающий за европейские вопросы, Буджар Османи.

Он имел в виду времена, предшествовавшие вооруженному конфликту 2001 года между этническими албанскими повстанцами и силами безопасности, который завершился в том же году подписанием Охридского мирного соглашения.

В результате мирного соглашения повстанцы разоружились, а их бывшие лидеры сформировали ныне правящий Демократический союз за интеграцию. Зато албанская община, что составляет около четверти населения, получила более широкие права.

Закон о языке, принятый в марте 2018 года, рассматривался как последнее юридическое положение, вытекающее из Охридского соглашения.

Но в своем заключении относительно закона, опубликованном в минувшую пятницу, Венецианская комиссия заявила, что некоторые положения зашли слишком далеко и их будет трудно реализовать. "Новый закон значительно расширяет использование албанского языка и во многом выходит за рамки европейских стандартов", - говорится в заключении.

Закон был принят, несмотря на сильное неодобрение тогдашнего президента Георгия Иванова, который наложил на него вето, и оппозиционной правой партии ВМРО ДПМНЕ. Они настаивали на том, что закон был неконституционным.