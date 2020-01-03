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Британская оппозиция предлагает "поставить на паузу" Brexit

Британская оппозиция предлагает "поставить на паузу" Brexit
22:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Британская оппозиция предлагает отсрочить Brexit на два года.

Британская оппозиционная партия лейбористов предложила законодательно закрепить продолжение переходного периода Brexit до 2023 года, если к июню 2020 года не будет достигнуто соглашение по выходу Британии из ЕС. Об этом сообщает Sky News.

"Лейбористы пытаются отсрочить выход из ЕС на два года, чтобы предотвратить неурегулированный Brexit, несмотря на сокрушительное поражение партии на парламентских выборах в прошлом месяце", - говорится в сообщении.

Предложение от лейбористов, которое наверняка обречено на провал, поскольку премьер-министр Борис Джонсон и его Консервативная партия имеют большинство в парламенте, предусматривает продление переходного периода Brexit до 2023 года, если к июню 2020 года не будет достигнуто соглашение относительно выхода Великобритании из ЕС.

 Кроме обещания оставить ЕС до 31 января, Джонсон исключил возможность любого продолжения переходного периода.

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Как сообщалось, выход Британии из ЕС откладывали уже несколько раз, чтобы страна могла согласовать соглашение с Брюсселем и избежать "жесткого" Brexit. Последней датой окончания срока выхода Великобритании из ЕС в настоящее время является 31 января 2020 года.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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