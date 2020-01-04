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Руководителя правительства Каталонии лишили мандата

Руководителя правительства Каталонии лишили мандата
02:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Каталонии Жоакима Торра лишила мандата.

Избирательная комиссия Испании лишила мандата руководителя правительства Каталонии Жоакима Торру.

Об этом сообщает DW.

«Избирательная комиссия Испании в пятницу, 3 января, распорядилась лишить мандата главу правительства Каталонии Жоакима Торру. Избирком озвучил свою позицию через две недели после решения суда в Барселоне, в соответствии с которым 57-летнему политику запрещено занимать государственные должности на протяжении 18 месяцев», - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд также оштрафовал Торру на 30 тысяч евро за невыполнение требований избирательной комиссии. Сам политик ранее заявил, что отстранить его от должности может лишь парламент Каталонии.

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Напоминаем, 19 декабря верховный суд Каталонии запретил Жоакиму Торре занимать государственные должности в течение полутора лет.

Такое решение было принято из-за отказа Торры убрать со здания правительства баннер в поддержку заключенных каталонских политиков, а также желтые ленты, символизирующие независимость Каталонии.

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Испания, Каталония, Жоаким Торра.
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