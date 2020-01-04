Руководителя правительства Каталонии лишили мандата

Новости мира:В Каталонии Жоакима Торра лишила мандата.

Избирательная комиссия Испании лишила мандата руководителя правительства Каталонии Жоакима Торру.

Об этом сообщает DW.

«Избирательная комиссия Испании в пятницу, 3 января, распорядилась лишить мандата главу правительства Каталонии Жоакима Торру. Избирком озвучил свою позицию через две недели после решения суда в Барселоне, в соответствии с которым 57-летнему политику запрещено занимать государственные должности на протяжении 18 месяцев», - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд также оштрафовал Торру на 30 тысяч евро за невыполнение требований избирательной комиссии. Сам политик ранее заявил, что отстранить его от должности может лишь парламент Каталонии.

Напоминаем, 19 декабря верховный суд Каталонии запретил Жоакиму Торре занимать государственные должности в течение полутора лет.

Такое решение было принято из-за отказа Торры убрать со здания правительства баннер в поддержку заключенных каталонских политиков, а также желтые ленты, символизирующие независимость Каталонии.