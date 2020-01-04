Птичий грипп в Польше: обнаружено еще две новые вспышки

Новости мира:В Люблинском воеводстве на востоке Польши и в Великопольском обнаружены две новые вспышки птичьего гриппа.

В Польше подтверждены две новые вспышки птичьего гриппа: в Люблинском воеводстве на востоке страны и в Великопольском - на западе.

Об этом сообщили главные ветеринарные врачи обоих воеводств, передает собственный корреспондент Укринформа.

По информации ветеринарного врача Люблинского воеводства Павла Петровского, уже четвертый случай птичьего гриппа подтвержден на ферме, где выращивают 13 тыс. цесарок. Это хозяйство действует в том самом селе Усцимув, в котором 31 декабря был зафиксирован птичий грипп на трех фермах.

По словам Петровского, всего на четырех фермах уже погибло около 40 тыс. птиц.

В Великопольском воеводстве вирус обнаружен на ферме в населенном пункте Тополя Оседле, где содержались 65 тыс. кур. По информации ветврача воеводства Анджея Жарнецкого, теперь в регионе проверят 31 птицеферму.

В обоих районах вокруг очагов заболевания образованы 10-километровые зоны, где проводятся мероприятия по ликвидации эпидемии.

Напоминаем, от птичьего гриппа погибли 25 тыс. индюков на фермах в населенном пункте Усцимув Любартовского уезда Люблинского воеводства на востоке Польши. Глава воеводства Лех Справка издал распоряжение ограничить вывоз домашней птицы из региона.