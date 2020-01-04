Скачать
Суббота, 04.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Минцифры проверит развитие электронных доверительных услуг
Минцифры проверит развитие электронных доверительных услуг
Птичий грипп в Польше: обнаружено еще две новые вспышки
Птичий грипп в Польше: обнаружено еще две новые вспышки
Петряк может стать участником громкого трансферного обмена
Петряк может стать участником громкого трансферного обмена
Рецепт дня: шоколадное печенье "Рождественские веночки"
Рецепт дня: шоколадное печенье "Рождественские веночки"

Птичий грипп в Польше: обнаружено еще две новые вспышки

Птичий грипп в Польше: обнаружено еще две новые вспышки
05:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Люблинском воеводстве на востоке Польши и в Великопольском обнаружены две новые вспышки птичьего гриппа.

В Польше подтверждены две новые вспышки птичьего гриппа: в Люблинском воеводстве на востоке страны и в Великопольском - на западе.

Об этом сообщили главные ветеринарные врачи обоих воеводств, передает собственный корреспондент Укринформа.

По информации ветеринарного врача Люблинского воеводства Павла Петровского, уже четвертый случай птичьего гриппа подтвержден на ферме, где выращивают 13 тыс. цесарок. Это хозяйство действует в том самом селе Усцимув, в котором 31 декабря был зафиксирован птичий грипп на трех фермах.

По словам Петровского, всего на четырех фермах уже погибло около 40 тыс. птиц.

В Великопольском воеводстве вирус обнаружен на ферме в населенном пункте Тополя Оседле, где содержались 65 тыс. кур. По информации ветврача воеводства Анджея Жарнецкого, теперь в регионе проверят 31 птицеферму.

Птичий грипп на границе с Украиной: на востоке Польши погибли тысячи индюков

В обоих районах вокруг очагов заболевания образованы 10-километровые зоны, где проводятся мероприятия по ликвидации эпидемии.

Напоминаем, от птичьего гриппа погибли 25 тыс. индюков на фермах в населенном пункте Усцимув Любартовского уезда Люблинского воеводства на востоке Польши. Глава воеводства Лех Справка издал распоряжение ограничить вывоз домашней птицы из региона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Птичий грипп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бритни Спирс похвасталась стройной фигурой в бикини (Видео)
02 Макрон и Путин обсудили Украину
03 Законопроект о рынке земли уже готов ко второму чтению
04 Кэмерон Диаз родила ребенка: подробности
05 В ночь на 4 января земляне увидят невероятный звездопад
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Facebook заблокировал пост Супрун
Facebook заблокировал пост Супрун
Во Львове установят огромный рождественский дидух
Во Львове установят огромный рождественский дидух
Штаты нанесли авиаудар в Ираке: шесть погибших
Штаты нанесли авиаудар в Ираке: шесть погибших
ТОП-5 известных актеров, которые не любят свои фильмы, но которые все еще приносят им доход
ТОП-5 известных актеров, которые не любят свои фильмы, но которые все еще приносят им доход
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь