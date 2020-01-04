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Суд в Англии признал веганство философским мировоззрением

Суд в Англии признал веганство философским мировоззрением
10:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Трибунал по трудовым спорам постановил, что веганство является философским мировоззрением, и потому находится под защитой закона.

Трибунал по трудовым спорам английского города Норвич вынес решение о том, что веганство является философским мировоззрением и потому находится под защитой закона.

Как сообщает "Русская служба BBC", соответствующий иск в конце 2018 года подал веган Джорди Касамитджана. Истец заявил, что был уволен из благотворительной организации по защите животных "Лига против жестоких видов спорта" из-за своих веганских убеждений. Он сделал достоянием гласности то, что данная организация инвестировала в компании, занимавшиеся тестированием продуктов на животных. Его бывший работодатель заявлял, что уволил Касамитджану за неподобающее поведение.

Однако в пятницу судья трибунала постановил, что веганство по этическим соображениям должно подпадать под Закон 2010 года о равенстве и недопущении дискриминации. Решение о том, был ли истец уволен по справедливости, пока не оглашено.

Касамиджана в общении с журналистами признал, что подал иск не столько из-за увольнения, а именно ради того, чтобы установить в судебном порядке, что веганство - это философское мировоззрение.

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В свою очередь, "Лига против жесткого спорта" также разъяснила свою позицию, сделав заявление: "Лига против жестоких видов спорта" учитывает индивидуальные особенности своего персонала, но поскольку этот иск призван установить, надо ли брать веганство под защиту закона, что наша организация не оспаривает, то мы считаем неуместным высказываться по этому поводу".

"Лига" выступает за запрет таких видов спорта, как охота на лис, зайцев, оленей, дикой птицы, а также боев с участием животных. Ранее британский блогер Sv3rige на фестивале веганов в Брайтоне начал есть свиную голову на глазах посетителей. По словам мужчины, это была акция протеста, так как, по его мнению, веганство является "человеческой жестокостью".

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Англия, Философия, Веганство, Веганы, Джорди Касамитджана.
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