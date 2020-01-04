Туск "раскусил" Путина в его намерениях касательно ЕС и НАТО

Новости мира:Дональд Туск заявил, что Владимир Путин хочет развалить ЕС и НАТО и использует для этого "полезных идиотов".

По мнению бывшего премьер-министра и бывшего главы Европейского совета Дональда Туска, целью Владимира Путина является "распад Европейского Союза и НАТО". Об этом сообщает "Польское радио" со ссылкой на "Газету Выборчу".

По мнению политика, российский президент использует союзников и помощников в процессе дезинтеграции Европы - так называемых "полезных идиотов".

"Он (Владимир Путин - ред.) за распад Европейского Союза и НАТО. У него есть союзники и помощники в этом проекте: сознательные, непроизвольные и так называемые "полезные идиоты". Все три категории можно найти в PiS (польская партия "Право и справедливость" - ред.), - добавил он.

"Сегодня ситуация более серьезная, чем в прошлом. Изменения в Киеве, тесная реинтеграция Москвы и Минска и политика президента Трампа являются достаточными причинами попробовать любой ценой восстановить элементарный внутренний консенсус в международной политике и восстановить статус Польши как регионального лидера европейской интеграции. Я боюсь, что лидеры не полностью понимают серьезность ситуации", - сказал Туск.

Как сообщалось ранее, Туск назвал Россию "стратегической проблемой" ЕС.