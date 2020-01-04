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Глава PGNiG: Поляки 30% в счетах за газ отдают на финансирование российской армии

Глава PGNiG: Поляки 30% в счетах за газ отдают на финансирование российской армии
13:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Поскольку Польша закупает российский газ, то в счетах поляков за газ 20-30% идет на финансирование российской армии.

В счетах поляков за газ 20-30% идет на финансирование российской армии.

Об этом в эфире телеканала Tvp.info заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк, передает Puls Biznesu.

"По крайней мере 20-30% из того, что платит за газ каждый поляк, прямо идет на финансирование, как говорят в России, - оборонного комплекса - российских вооруженных сил", - заявил Возняк.

Он высказал мнение, что Россия, приостанавливая поставки нефти в Беларусь с 1 января 2020 года, применяет против нее "энергетическое оружие". В прошлом, как подчеркнул Возняк, похожий шантаж Россия применяла и в отношении Польши, в частности, в 2005-2006 годах и в 2009 году, когда без объективных причин Польша не получала надлежащих объемов российского газа.

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"С момента вступления Польши в ЕС в 2004 году, уже семь раз бывали случаи необоснованного перерыва в поставках российского газа", - констатировал председатель правления PGNiG.

Как известно, руководство PGNiG уже задекларировало, что после завершения в 2022 году долгосрочного соглашения с "Газпромом" польская сторона не будет подписывать новое.

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Газ, Польша, Россия, Поляки, PGNIG.
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