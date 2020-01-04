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Газпром и Нафтогаз в январе сообщат в Стокгольмский арбитраж о мировом соглашении

Газпром и Нафтогаз в январе сообщат в Стокгольмский арбитраж о мировом соглашении
09:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:30 декабря 2019 года стороны подписали мировое соглашение, и теперь должны сообщить о нем в Стокгольмский арбитраж.

Нафтогаз и Газпром должны сообщить в Стокгольмский арбитраж о достигнутом Мировом соглашении о взаимном отзыве судебных исков в январе 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" в ответ на информационный запрос.

"30 декабря Нафтогаз и Газпром подписали Мировое соглашение, согласно которому стороны отказываются от взаимных претензий по контрактам 2009 года. Стороны должны сообщить в Арбитраж о достигнутом Мировом соглашении в январе 2020 года", - сообщили в компании, отвечая на вопрос об отзыве Нафтогазом судебных исков против Газпрома, в частности, о "Заявлении о защите и встречных исковых требованиях", которую Нафтогаз направил в Стокгольмский арбитраж осенью 2019 года.

Напомним, 21 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил, что в рамках газовых договоренностей между Украиной и Россией, в том числе о выплате украинской стороне около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, регулируются и вопросы будущих арбитражей, а именно отзыв Нафтогазом остальных судебных исков против Газпрома.

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Как сообщалось ранее, в июле 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" подала иск в Стокгольмский арбитраж против ПАО "Газпром" о пересмотре тарифа на транзит на 12 млрд долларов.

Стоит отметить, 30 декабря в результате трехсторонних переговоров Украина-Россия-Европейский Союз стороны подписали новый контракт.

Напомним, Юрий Витренко говорит, что после заключения контракта с "Газпромом" Украина выиграет, а не проиграет.

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Газ, Газпром, Нафтогаз, Стокгольмский арбитраж, Мировое соглашение, Алексей Оржель.
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