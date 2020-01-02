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Витренко: Доходы от транзита российского газа превышают расходы

Витренко: Доходы от транзита российского газа превышают расходы
14:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Юрий Витренко говорит, что после заключения контракта с "Газпромом" Украина выиграет, а не проиграет.

Гарантированные доходы от транзита российского газа украинскими газопроводами по новому контракту значительно превышают расходы, сообщил в Facebook исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Гарантированные доходы от транзита значительно превышают (маржинальные) затраты на транзит. То есть от этого Украина выиграет, а не проиграет. Те, кто говорят, что при этих объемах транзит будет убыточным, скорее всего, не разбираются в экономике транспортировки газа. Или просто хотят покритиковать", - написал Витренко.

Он отметил, что размер платы за транзит, указанный в контракте с "Газпромом", является конфиденциальной информацией, однако, учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд кубометров в 2020 году и затем по 40 млрд на следующие 4 года, то есть 225 млрд кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей "Газпром" заплатит не менее 32 долл.

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По словам Витренко, если газопровод "Северный поток-2" так и не будет достроен, а Украина подтвердит надежность транзита, уже по европейским правилам, объемы транзита будут больше.

Как сообщалось ранее, 30 декабря Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет, согласно которому "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

Глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украина за пять лет получит от транзита российского газа минимум 7,2 млрд долл.

Напомним, в "Укртрансгазе" сообщили, что с начала отбора газа из ПГХ его количество сократилось на 13 процентов - до почти 19 миллиардов кубометров.

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Газпром, Нафтогаз, Транзит газа, Юрий Витренко.
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