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Убийство Сулеймани: Швеция приостанавливает военную миссию в Ираке

Убийство Сулеймани: Швеция приостанавливает военную миссию в Ираке
15:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости мира:Швеция приостановила военную миссию в Ираке после авиаудара США по аэропорту Багдада.

Швеция приостановила миссию по тренировке иракских военных после смертельного авиаудара США, в результате которого погиб ведущий иранский генерал. Об этом сообщает "Европейская правда".

Швеция имеет 70 солдат и офицеров в Ираке на американской военной базе в нескольких километрах к северу от Багдада. Сейчас принято решение о прекращении военных действий в этом районе.

"Это из-за того, что там сейчас напряженная обстановка. Именно поэтому мы решили сделать перерыв в миссии", – заявила Кристина Сваан, сотрудница отдела информации шведских вооруженных сил.

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Шведские инструкторы занимаются обучением иракских сил обороны.

В вооруженных силах Швеции не стали уточнять, что означает перерыв для персонала и возможно ли возвращение военных на родину.

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Как ранее сообщалось ранее, 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил Касем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

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Швеция, Иран, Ирак, Касем Сулеймани.
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