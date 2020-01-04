Убийство Сулеймани: Швеция приостанавливает военную миссию в Ираке

Новости мира:Швеция приостановила военную миссию в Ираке после авиаудара США по аэропорту Багдада.

Швеция приостановила миссию по тренировке иракских военных после смертельного авиаудара США, в результате которого погиб ведущий иранский генерал. Об этом сообщает "Европейская правда".

Швеция имеет 70 солдат и офицеров в Ираке на американской военной базе в нескольких километрах к северу от Багдада. Сейчас принято решение о прекращении военных действий в этом районе.

"Это из-за того, что там сейчас напряженная обстановка. Именно поэтому мы решили сделать перерыв в миссии", – заявила Кристина Сваан, сотрудница отдела информации шведских вооруженных сил.

Шведские инструкторы занимаются обучением иракских сил обороны.

В вооруженных силах Швеции не стали уточнять, что означает перерыв для персонала и возможно ли возвращение военных на родину.

Как ранее сообщалось ранее, 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил Касем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.