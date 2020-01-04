Северная Македония утвердила переходное правительство

Новости мира:В Северной Македонии избрали временного премьер-министра.

Парламент Северной Македонии утвердил переходное правительство во главе с бывшим министром внутренних дел страны Оливером Спасовским.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Зоран Заев 3 января подал в отставку с поста премьер-министра ради ранее согласованных досрочных выборов 12 апреля.

В соответствии с соглашением крупных политических партий, правительство временно возглавит Спасовский, работавший в администрации Заева.

Заев объявил о досрочных выборах, отметив свое "разочарование и возмущение" в связи с тем, что ЕС в октябре не назначил дату начала переговоров о присоединении Скопье, несмотря на соглашение с Грецией о переименовании. Против назначения даты выступили Франция, Нидерланды и Дания.

После этого глава МИД Северной Македонии Никола Димитров заявил, что Скопье хочет, чтобы его заявку на вступление в ЕС рассматривали отдельно от заявки Албании.