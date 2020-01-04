Скачать
Суббота, 04.01.2020
Новогоднее выступление Зеленского: что думают украинцы
Новогоднее выступление Зеленского: что думают украинцы
Американские авиабазы в Ираке подверглись ракетному обстрелу
Американские авиабазы в Ираке подверглись ракетному обстрелу
Киев-Баскет на характере пробился в Финал четырех Кубка Украины
Киев-Баскет на характере пробился в Финал четырех Кубка Украины
Традиционные гадания на Рождество 2020: обряды, чтобы привлечь любовь
Традиционные гадания на Рождество 2020: обряды, чтобы привлечь любовь

Демонстранты во Франции опять подрались с полицией (Видео)

Демонстранты во Франции опять подрались с полицией (Видео)
22:22 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Париже продолжаются столкновения между полицией и противниками пенсионной реформы.

Во время столкновений в центре Парижа полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Во Франции продолжаются забастовки против запланированной пенсионной реформы. Об этом сообщает Franceinfo и "Польское радио", информирует УНН.

"Службы применили слезоточивый газ во время протестов 4 января у Бастилии после того, как демонстранты, к которым присоединились "желтые жилеты", пытались проникнуть на станцию", - говорится в сообщении.

Во Франции протесты против планов правительства по гармонизации и упрощения пенсионных систем продолжаются уже 31 день. Это самая длинная забастовка в этой стране с 1968 года.

Реформа, которую готовит правительство президента Эммануэля Макрона, состоит в ликвидации всех специальных систем, позволяющих досрочно выйти на пенсию. Национальная акция против этих планов парализовала транспорт, привела к закрытию школ и вывела на улицы более полумиллиона человек.

Макрон и Путин обсудили Украину

Власти Франции стремятся повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, поскольку считает, что нынешняя система слишком дорогая. Однако пока правительство оставило минимальный пенсионный возраст неизменным в 62 года, но для того, чтобы побудить французов работать дольше, они установили т.н. "желаемый пенсионный возраст" - 64 года.

Атака в пригороде Парижа: нападавший имел психические расстройства

Профсоюзы заявляют, что пенсионная реформа является частью президентских планов по отмене прав работников и хотят поддерживать систему, позволяющую некоторым работникам выходить на пенсию в возрасте 50 лет.

Общественное движение "желтых жилетов" начал протесты в ноябре 2018 года сначала против налога на горючее, а затем против социальных и экономических реформ правительства президента Макрона.

Следующая крупная демонстрация французских транспортных работников запланирована на 9 января.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Париж, Франция, Протесты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Трудно поверить": в Польше отреагировали на слова Зеленко о Бандере
02 Трудовой стаж и выход на пенсию: какие изменения ждут украинцев в 2020 году
03 Конфискованное имущество Курченко на Харьковщине наконец вернули государству
04 Яблочный уксус: этот напиток поможет активировать процесс похудения
05 Вредно ли мыть голову каждый день: ответ дерматолога
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики удерживают на Донбассе еще около 300 человек
Боевики удерживают на Донбассе еще около 300 человек
РФ подала нефть в Беларусь
РФ подала нефть в Беларусь
На Рождество в Киеве ограничат движение
На Рождество в Киеве ограничат движение
Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания любви и душевной теплоты
Поздравление с Рождеством Христовым 2020: пожелания любви и душевной теплоты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь