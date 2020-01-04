Демонстранты во Франции опять подрались с полицией (Видео)

Новости мира:В Париже продолжаются столкновения между полицией и противниками пенсионной реформы.

Во время столкновений в центре Парижа полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. Во Франции продолжаются забастовки против запланированной пенсионной реформы. Об этом сообщает Franceinfo и "Польское радио", информирует УНН.

"Службы применили слезоточивый газ во время протестов 4 января у Бастилии после того, как демонстранты, к которым присоединились "желтые жилеты", пытались проникнуть на станцию", - говорится в сообщении.

Во Франции протесты против планов правительства по гармонизации и упрощения пенсионных систем продолжаются уже 31 день. Это самая длинная забастовка в этой стране с 1968 года.

Реформа, которую готовит правительство президента Эммануэля Макрона, состоит в ликвидации всех специальных систем, позволяющих досрочно выйти на пенсию. Национальная акция против этих планов парализовала транспорт, привела к закрытию школ и вывела на улицы более полумиллиона человек.

Власти Франции стремятся повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, поскольку считает, что нынешняя система слишком дорогая. Однако пока правительство оставило минимальный пенсионный возраст неизменным в 62 года, но для того, чтобы побудить французов работать дольше, они установили т.н. "желаемый пенсионный возраст" - 64 года.

Профсоюзы заявляют, что пенсионная реформа является частью президентских планов по отмене прав работников и хотят поддерживать систему, позволяющую некоторым работникам выходить на пенсию в возрасте 50 лет.

Общественное движение "желтых жилетов" начал протесты в ноябре 2018 года сначала против налога на горючее, а затем против социальных и экономических реформ правительства президента Макрона.

Следующая крупная демонстрация французских транспортных работников запланирована на 9 января.