Смерть Сулеймани: Столтенберг собирает экстренное заседание Совета НАТО

Новости мира:Генсек НАТО срочно созывает Североатлантический совет из-за ситуации в Ираке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести в понедельник "в срочном порядке" заседание Североатлантического совета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя альянса, передает УНН.

Как сообщили СМИ в НАТО, на заседании будет обсуждаться ситуация в Ираке, сложившейся после гибели в результате удара США генерала Сулеймани.

В пятницу Пентагон сообщил о ракетном ударе в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани.