Миланович лидирует на выборах президента Хорватии

Новости мира:Бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович побеждает на президентских выборах.

Кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии, бывший премьер-министр Хорватии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента страны.

Как сообщает Deutsche Welle, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, обнародованные после закрытия избирательных участков.

Миланович набирает 53,25% голосов избирателей, тогда как его соперница, действующая президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая представляет консервативную партию ”Хорватское демократическое содружество”, получает 46,5%.

В первом туре, который состоялся 22 декабря, за Милановича проголосовали 29,5% избирателей, а за Грабарь-Китарович - 26,7%

Миланович был назначен премьер-министром страны в 2011 году. После того, как его правительству не удалось осуществить необходимые реформы, а его партия потеряла власть после выборов в 2015 году, Миланович покинул должность председателя партии. Он оставил политику и руководил консалтинговой компанией. По данным СМИ, среди его клиентов был премьер-министр Албании Эди Рама. Однако в июне 53-летний Миланович объявил, что будет баллотироваться в президенты страны.