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Новые члены правительства Австрии примут присягу 7 января

Новые члены правительства Австрии примут присягу 7 января
05:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Новое правительство Австрии примет присягу уже во вторник

Назначение новых членов правительства и приведение их к присяге федеральным президентом Австрии Александром ван дер Белленом состоится во вторник, 7 января.

Об этом заявили в канцелярии президента Австрии, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Федеральный президент Александр Ван дер Беллен назначит и приведет к присяге новое федеральное правительство и новых госсекретарей в канцелярии президента во вторник, 7 января 2020 года, в 11:00", - говорится в сообщении для прессы.

Ранее 4 января прошел внеочередной съезд партии "Зеленые", делегаты которого абсолютным большинством голосов поддержали коалиционный пакт с консервативной "Австрийской народной партией» (ÖVP): за общее коалиционное правительство с партией Курца высказалось более 90% участников федерального съезда "Зеленых".

Накануне, 3 января, коалиционный пакт, который насчитывает более 300 страниц и определяет политику нового правительства во всех сферах, был принят и во время заседания руководства ÖVP.

Напоминаем, правоцентристская Австрийская народная партия (ÖVP) во главе с Себастианом Курцем и левоцентристская партия "Зеленые" во главе с Вернером Коглером 2 января завершили переговоры по формированию правительственной коалиции по результатам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) 29 сентября 2019 года.

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Согласно результатам коалиционных переговоров, ÖVP, которая на выборах в Национальный совет получила 37,46% голосов избирателей (71 мандат в 183-местном Нацсовете), будет представлена в коалиционном федеральном правительстве 11 лицами - федеральным канцлером Курцем и 10 министрами.

"Зеленые", которые на парламентских выборах набрали 13,9% (26 мандатов) делегируют 4 членов правительства (включая вице-канцлера Вернера Коглера).

Кроме того, обе партии номинируют в правительство по одному государственному секретарю.

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Правительство, Австрия, Присяга.
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