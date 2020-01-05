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МИД Австрии подвергся мощной кибератаке

МИД Австрии подвергся мощной кибератаке
17:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:МИД Австрии заявляет о мощной хакерской атаке.

Компьютерная сеть МИД Австрии подверглась мощной целенаправленной кибератаке.

Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел и внутренних дел Австрии.

"ІТ-системы Министерства иностранных дел стали объектом серьезной кибератаки. Проблему удалось очень быстро распознать, контрмеры были немедленно приняты", - говорится в заявлении.

Согласно австрийскому законодательству, для реагирования на инцидент создан координационный комитет, задействованы все соответствующие федеральные ведомства.

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"Учитывая сложность и характер нападения нельзя исключать, что речь идет о целенаправленной атаке со стороны государственного субъекта", - заявили в МИД и МВД Австрии, добавив, что "в прошлом некоторые европейские страны уже подвергались подобным нападениям".

Мощная кибератака началась в субботу вечером, однако продлилась и в воскресенье, как сообщили 5 января представители австрийского МИД.

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В то же время, какие именно системы подверглись атаке, был ли получен доступ к каким-то чувствительным данным и другие детали пока неизвестны. Часто небольшие хакерские атаки направляются против сайтов, однако официальный веб-сайтМИД Австрии был доступен ночью и остается таким в воскресенье.

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Австрия, Кибератака, МИД Австрии.
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