МИД Австрии подвергся мощной кибератаке

Новости мира:МИД Австрии заявляет о мощной хакерской атаке.

Компьютерная сеть МИД Австрии подверглась мощной целенаправленной кибератаке.

Об этом говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел и внутренних дел Австрии.

"ІТ-системы Министерства иностранных дел стали объектом серьезной кибератаки. Проблему удалось очень быстро распознать, контрмеры были немедленно приняты", - говорится в заявлении.

Согласно австрийскому законодательству, для реагирования на инцидент создан координационный комитет, задействованы все соответствующие федеральные ведомства.

"Учитывая сложность и характер нападения нельзя исключать, что речь идет о целенаправленной атаке со стороны государственного субъекта", - заявили в МИД и МВД Австрии, добавив, что "в прошлом некоторые европейские страны уже подвергались подобным нападениям".

Мощная кибератака началась в субботу вечером, однако продлилась и в воскресенье, как сообщили 5 января представители австрийского МИД.

В то же время, какие именно системы подверглись атаке, был ли получен доступ к каким-то чувствительным данным и другие детали пока неизвестны. Часто небольшие хакерские атаки направляются против сайтов, однако официальный веб-сайтМИД Австрии был доступен ночью и остается таким в воскресенье.