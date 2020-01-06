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Маас: Учитывая конфликт между США и Ираном, Европа сейчас играет важную роль

Маас: Учитывая конфликт между США и Ираном, Европа сейчас играет важную роль
05:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Берлин призывает к встрече глав МИД ЕС для обсуждения конфликта между США и Ираном.

Европа должна сказать свое слово в ситуации, сложившейся после убийства иранского генерала Сулеймани, для этого главы МИД стран ЕС должны как можно быстрее собраться и обсудить проблему.

С таким предложением выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Учитывая угрожающую эскалацию конфликта между США и Ираном, Европа сейчас играет важную роль. Как европейцы, мы имеем проверенные и надежные каналы коммуникации со всеми сторонами, которые мы должны в полной мере использовать в этой ситуации. Поэтому я предложил Жозепу Борреллю (Верховному представителю ЕС, - ред.) перенести встречу министров иностранных дел ЕС на эту неделю, чтобы мы могли быстро договориться о совместном пути действий", - заявил Маас.

Он подчеркнул, что главный интерес европейцев заключается в том, чтобы стабильность и единство Ирака не стали жертвой недавней эскалации. Ведь после резолюции парламента Ирака следует немедленно поговорить с иракским правительством, чтобы уточнить, как он представляет себе будущие отношения.

"Мы будем уважать любое решение", - заверил глава немецкого МИД.

Дипломат напомнил, что Германия вместе с партнерами по коалиции помогли Ираку достичь успеха в борьбе с ИГИЛ как военными средствами, но также "беспрецедентным гражданским вкладом в стабилизацию". Эта борьба еще не закончена, отметил Маас, ИГИЛ остается серьезной угрозой. Германия и партнеры готовы продолжать свою поддержку, если она является желанной, и там, где ситуация позволяет.

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"Чтобы обсудить это с нашими международными партнерами, следует как можно быстрее провести встречу антиИГИЛовской коалиции", - предложил немецкий министр.

По его словам, в следующие несколько дней и недель придется пристально следить за последствиями решений Ирака и насколько еще можно выполнить практические и правовые требования для действий на месте. Основным приоритетом остается безопасность солдат. Об этом будут вестись интенсивные обсуждения с партнерами в Совете НАТО, в Европейском Союзе, в коалиции против ИГИЛ, и, прежде всего, с контактами Берлина в Ираке.

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Германия, Иран, Берлин, Ближний Восток, Хайко Маас.
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