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Лидеры Германии, Франции и Британии призывают Иран отказаться от силовых акций

Лидеры Германии, Франции и Британии призывают Иран отказаться от силовых акций
05:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран не применять силовые акции.

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распространили совместное заявление, в котором призывают Иран отказаться от силовых акций.

Текст заявления был опубликован на странице официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта в Twitter, передает ТСН.

"Мы осудили недавние атаки на силы коалиции в Ираке и глубоко обеспокоены негативной ролью, которую играл Иран в регионе, в особенности посредством Корпуса стражей исламской революции и подразделения "Аль-Кудс" под командованием генерала Сулеймани", - отмечается в заявлении.

"Мы призываем, прежде всего, Иран, отказаться от дальнейших силовых акций или их поддержки. Мы призываем Иран отменить все меры, которые не соответствуют СВПД (Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе - ред.)", - отметили Меркель, Макрон и Джонсон.

В совместном заявлении лидеры трех стран также призывают власти Ирака обеспечить необходимую поддержку возглавляемой США антитеррористической коалиции. Они также подчеркнули, что сохранение коалиции - это важно.

"Мы подчеркиваем нашу поддержку обеспечению суверенитета и безопасности Ирака. Мы подтверждаем также нашу приверженность продолжению борьбы против "Исламского государства"", - отмечается в заявлении. 

Напоминаем, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США. Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани. 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани.

В то же время международная коалиция под руководством США на фоне обстрелов мест дислокации заявила о приостановке операции против "ИГ" в Ираке. Военный советник Верховного лидера Ирана генерал-майор Хоссен Деган заявил, что реакция Тегерана на убийство армией США влиятельного генерала будет "наверняка военной".

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Германия, США, Франция, Великобритания, Иран.
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