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На президентских выборах в Хорватии победил экс-премьер Миланович

На президентских выборах в Хорватии победил экс-премьер Миланович
07:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович проигрывает во втором туре выборы лидеру Социал-демократической партии Хорватии Зорану Милановичу.

Бывший премьер Хорватии Зоран Миланович одержал победу на прошедших в воскресенье президентских выборах, сообщили в избиркоме страны.

Об этом говорят предварительные данные Центризбиркома Хорватии.

После подсчета результатов выборов на 99,54% избирательных участков, Миланович получает более 1 млн голосов (52,7%), в то время как Грабар-Китарович - немногим менее 1 млн (47,3%).

Миланович с конца 2011 года по январь 2016 года занимал пост премьер-министра Хорватии. В первом туре президентских выборов в 2019 году Миланович также занял первое место, получив 29,55% голосов.

Напомним, в воскресенье, 5 января, в Хорватии состоялось голосование во втором туре президентских выборов.

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Выборы, Хорватия, Зоран Миланович, Выборы в Хорватии, Колинда Грабар-Китарович.
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