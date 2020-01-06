На президентских выборах в Хорватии победил экс-премьер Миланович

Новости мира:Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович проигрывает во втором туре выборы лидеру Социал-демократической партии Хорватии Зорану Милановичу.

Бывший премьер Хорватии Зоран Миланович одержал победу на прошедших в воскресенье президентских выборах, сообщили в избиркоме страны.

Об этом говорят предварительные данные Центризбиркома Хорватии.

После подсчета результатов выборов на 99,54% избирательных участков, Миланович получает более 1 млн голосов (52,7%), в то время как Грабар-Китарович - немногим менее 1 млн (47,3%).

Миланович с конца 2011 года по январь 2016 года занимал пост премьер-министра Хорватии. В первом туре президентских выборов в 2019 году Миланович также занял первое место, получив 29,55% голосов.

Напомним, в воскресенье, 5 января, в Хорватии состоялось голосование во втором туре президентских выборов.