В Хорватии проходит второй тур выборов президента

Новости мира:Действующая президент Колинда Грабар-Китарович набирает 26,6%.

В воскресенье, 5 января, в Хорватии проходит голосование во втором туре президентских выборов. Об этом информирует AFP.

"Хорватия выбирает нового президента в воскресенье, за высший пост соревнуются действующая глава государства из правого лагеря и бывший левый премьер-министр", - говорится в сообщении.

Действующая президент - правоцентрист Колинда Грабар-Китарович - провела кампанию под лозунгом "За настоящую Хорватию", а ее конкурент Зоран Миланович, бывший премьер, социал-демократ, обещает стране "нормальную" либеральную демократию равных граждан.

Около 3,8 миллиона граждан Хорватии имеют право голосовать на нынешних выборах. Итог борьбы за скорее всего церемониальную должность президента не определен. Последний опрос агентства Ipsos показал преимущество Милановича над Грабарь-Китарович в три процента.

Как сообщалось, в первом туре президентских выборов в Хорватии, состоявшихся в воскресенье, 22 декабря, по предварительным данным, побеждает кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии, бывший глава правительства страны Зоран Миланович.