Турция начала отправлять военных в Ливию

Новости мира:Анкара начала перебрасывать своих военных на территорию Ливии.

Сегодня, 5 января, Анкара начала перебрасывать своих военных на территорию Ливии.

Об этом заявил 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью CNN Turk.

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"К задачам наших военных входят координационные действия ... Турецкие военные постепенно начали перебрасываться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства (в Ливии - ред.)", - пояснил Эрдоган.

Как сообщалось, парламент Турции принял закон о мандате на командировки войск в Ливию.

В документе, среди прочего, отмечается, что такой шаг необходим, поскольку обострение ситуации в Ливии будет иметь негативное влияние на интересы Турции в регионе.