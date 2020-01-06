В ФРГ хотят спасти Иранское ядерное соглашение

Новости мира:Райнар Бреуль еще надеется спасти Иранское ядерное соглашение.

В Берлине считают, что Иранское ядерное соглашение все еще может быть спасено.

Об этом заявил представитель МИД Германии Райнар Бреуль 6 января на брифинге в Берлине.

"Мы приняли к сведению объявление Ирана, что само по себе является очередным нарушением условий соглашения, однако подчеркиваю, что это не означает его автоматического окончания. Нашей целью остается спасти соглашение", - заявил дипломат.

Он отметил, что Берлин ведет переговоры по этому вопросу в первую очередь с партнерами во Франции и Великобритании, но также и с китайской и российской сторонами. Очень "уместной и своевременной" была бы сейчас встреча Совбеза ООН, сказал Бреуль.

Определяющим, добавил Бреуль, остается работа МАГАТЭ на месте. Это, по его словам, имеет центральное значение, ведь только так можно достичь прозрачности в верификации международным сообществом шагов Ирана. "Ведь понятно, что увеличение количества топлива в центрифугах без подтверждения цели использования в гражданских целях хоронит достижения соглашения", - признал представитель МИД.

По словам официального представителя федерального правительства Штеффена Зайберта, Иран должен видеть свой интерес оставаться в соглашении, противоположное было бы "неверным шагом в неверном направлении".