"Окурок" забрал жизни 4 пациентов: в польском хосписе произошел пожар (Фото)

Новости мира:В Польше во время пожара в хосписе - четыре погибших и 22 пострадавших.

В городке Хойнице на севере Польши в результате пожара, произошедшего в местном хосписе, погибли 4 пациента, еще 22 человека получили ранения.

Об этом сообщает RMF24.

"В понедельник 4 человека погибли во время пожара в хосписе в Хойнице на Поморье. Среди погибших женщина и 3 мужчин. Пожар начался в 3 часа утра. Госпитализированы 22 человека", - говорится в сообщении.

Пожар, вероятно, вызвал брошенный окурок.

Один из госпитализированных - работник полиции, который отравился дымом, как и остальные. Офицер выводил людей, которым угрожал пожар.