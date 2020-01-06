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Авиационная безопасность: в аэропортах Грузии решили повысить тарифы

Авиационная безопасность: в аэропортах Грузии решили повысить тарифы
17:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:В международных аэропортах Грузии с 1 февраля повышаются тарифы за обеспечение авиационной безопасности.

Решением ООО "Объединение аэропортов Грузии" (входит в структуру Минэкономразвития республики) в международных аэропортах страны с 1 февраля 2020 года, впервые за последние 12 лет, будут повышены тарифы за обеспечение авиационной безопасности воздушных судов и пассажиров.

Как говорится в сообщении ведомства, в Тбилисском международном аэропорту тариф на каждого пассажира, который в настоящее время составляет 3,7 евро, с 1 февраля возрастает до 6,2 евро. В международных аэропортах Батуми и Кутаиси тариф увеличивается на $1 и составит $5,5 и $4 соответственно.

Повышение тарифов "Объединение аэропортов Грузии" объясняет необходимостью осуществления более эффективных работ по обеспечению авиационной безопасности.

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"Требования в сфере обеспечения авиационной безопасности меняются и ужесточаются с каждым годом. Для того, чтобы международные аэропорты Грузии соответствовали бы в этом направлении всем существующим международным и национальным регуляциям (ICAO, ECAC, национальные внутренние регуляции), необходима более эффективная работа по обеспечению авиационной безопасности, чем в предыдущие годы", - подчеркивается в сообщении.

При этом отмечается, что авиационная безопасность связана с большими финансовыми затратами, действующие же в настоящее время тарифы на сервисы авиационной безопасности, которые впервые были установлены в декабре 2007 года и с тех пор не пересматривались, не отвечают существующим реалиям и потребовали корректировки.

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Аэропорт, Грузия, Тарифы, Авиация.
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