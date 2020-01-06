"Турбулентность нарастает": Генсек ООН прокомментировал последние события в мире

Новости мира:Антониу Гутерреш призывает мир любой ценой не допустить войны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает страны мира остановить эскалацию, вернуться к диалогу и не допустить войны.

Об этом он заявил в понедельник в штаб-квартире ООН, зачитав свое заявление журналистам.

"Котел напряженности заставляет все больше стран принимать непредсказуемые решения с непредсказуемыми последствиями и высоким риском допустить просчет", - сказал генсек ООН.

По его словам, новый год начался с потрясений. "Мы живем в опасные времена. Геополитическая напряженность достигла наивысшей в этом веке точки. И эта турбулентность нарастает", - подчеркнул Гутерреш.

Он отметил, что сейчас "даже нераспространение ядерного оружия уже не воспринимается как должное", торговые и технологические конфликты разрушают мировые рынки, подрывают экономический рост и усиливают неравенство.

"Наша планета в огне. Климатический кризис набирает силу, — подчеркнул генеральный секретарь. - Во многих частях мира мы видим много разочарованных и разгневанных людей". По его словам, наблюдается "нарастание социальных беспорядков, экстремизма, национализма и радикализации, с опасным усилением терроризма, особенно в Африке".

По мнению Гутерреша, такая ситуация не может продолжаться дальше.

"Я с большим беспокойством слежу за ростом мирового напряжения, — сказал он. - Постоянно контактирую с ведущими должностными лицами во всем мире. Мое сообщение простое и понятное: остановите эскалацию, проявляйте максимальную сдержанность, вернитесь к диалогу, восстановите международное сотрудничество".

Он также призвал не допустить войны. "Не забывайте о страшных человеческих страданиях, вызванные войной. Как всегда, обычные люди платят самую высокую цену. Наш общий долг – не допустить этого", - подчеркнул генсек ООН.

Одновременно Гутерреш не ответил на вопрос журналистов, касается ли его заявление ситуации, сложившейся в районе Персидского залива после ликвидации 3 января иранского генерала Касема Сулеймани.