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Германия сократила выпуск легковых автомобилей до рекордного минимума

Германия сократила выпуск легковых автомобилей до рекордного минимума
13:55 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости мира:Эксперты объясняют 9-процентое сокращение производства и 13-процентое падение экспорта ослаблением спроса за рубежом.

В 2019 году с конвейеров немецких автозаводов сошло 4,7 миллиона легковых автомобилей - это на девять процентов меньше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA), передает DW.

Как свидетельствует статистика Международной организации автопроизводителей, это худший показатель с 1997 года.

Экспорт легковых авто также сократился - за пределы ФРГ продали 3,5 миллиона легковых автомобилей - это на 13% меньше показателя 2018 года. В Объединении немецкой автомобильной промышленности объясняют сокращение производства и экспорта ослаблением спроса на международном рынке.

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В то же время количество регистраций новых автомобилей в 2019 году выросло на 5% и достигло 3,6 миллиона - из них почти 1,1 миллиона регистраций приходится на легковые авто иностранных производителей. В этом сегменте рост также составил 5%.

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Германия, Автомобильный рынок, Автомобили.
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