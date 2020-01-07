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Эстония отказывается ратифицировать договор о границе с Россией

Эстония отказывается ратифицировать договор о границе с Россией
15:23 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Если договор о границе будет ратифицирован Госдумой, Эстонии не следует ратифицировать этот документ со своей стороны.

Правящая коалиция в Эстонии договорились о том, что не будет ратифицировать договор о границе с Россией. Об этом заявил во вторник спикер Рийгикогу (парламента Эстонии) Хенн Пиллуаас. Об этом сообщает ERR.

Как сообщает издание, спикер парламента Хенн Пиллуаас отметил, что даже если договор о границе будет ратифицирован Госдумой, Эстонии не следует ратифицировать этот документ со своей стороны.

"Позиция коалиции заключается в том, что мы не будем продвигаться с ратификацией пограничного договора. Несомненно, нам не следует его ратифицировать. Если мы заключим новый договор о границе и откажемся от тех территорий (части российских территорий, которые, согласно Тартуского мирного договора 1920 года, принадлежали Эстонии - ред.), это будет иметь огромные юридические последствия. Во-первых, мы аннулируем Тартуский мирный договор. В связи с этим аннулируется и наша правопреемственность, что означает автоматическое изменение состава наших граждан и т.д. это исключительно опасный путь", - заявил спикер.

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание Тартуского договора 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

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По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

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Эстония, Россия, РФ, Договор, Прибалтика.
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