ЕС: Внешнее вмешательство в Ливии должно быть немедленно прекращено

Новости мира:Такое резюме после встречи министров иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Ситуация в Ливии ухудшается каждый день, поэтому Европейский Союз видит решение этого кризиса в немедленном прекращении боевых действий, эскалации напряжения и внешнего вмешательства в конфликт.

Об этом во вторник в Брюсселе во время брифинга по итогам встречи участников так называемого Берлинского процесса по урегулированию в Ливии - министров иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании заявил Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

«Встреча предоставила возможность обсудить ситуацию в Ливии. Мы приняли совместное заявление, в котором призвали прекратить любую эскалацию и внешнее вмешательство, которое возросло в течение минувших дней. Как вы знаете, Ливия является приоритетом для Европейского Союза, и мы будем продолжать активное привлечение всех соответствующих игроков к нашим усилиям остановить вражду и добиться обновления политического диалога», - сказал Боррель.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, он сказал, что термин «внешнее вмешательство» касается решения Турции относительно военной интервенции в эту страну.

«Мы призвали к прекращению огня, просили остановить эскалацию и внешнее вмешательство, которое возросло в течение минувших дней. Очевидно, что этот тезис касается решения Турции осуществить военную интервенцию в Ливии, против которого мы возражаем. Я не сказал этого прямо, но это очевидно для всех, кто хочет понять: когда я говорю об увеличении внешнего вмешательства, я имею в виду вмешательство со стороны Турции», - отметил Верховный представитель ЕС.

Он признал, что ситуация в Ливии ухудшается с каждым днем, и повторил, что единственным решением для Ливии являются политические переговоры между всеми вовлеченными сторонами, ведь для этого кризиса не существует военного решения.

По словам Борреля, первоочередной задачей является остановка боевых действий в Триполи и вокруг столицы. Любое насилие, вроде недавней атаки против военного училища в Триполи, только углубляют конфликт и усиливают страдания народа Ливии.

«Продолжение эскалации может только усилить внутренний раздел в стране, увеличить риск ее распада и распространения нестабильности на весь регион, привести к росту террористической угрозы. Мы призвали также к жесткому соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия, и надеемся, что в рамках Берлинского процесса под председательством Германии мы сможем предложить решение для ливийского кризиса», - сказал Боррель.

Он напомнил, что ситуация в Ливии, наряду с развитием событий в Иране и вокруг Ирака, будет темой заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое состоится в пятницу, во время которого будут обсуждены возможные дипломатические действия ЕС для остановления насилия в регионе.

Верховный представитель ЕС отметил, что сегодня вместе с министрами иностранных дел четырех стран Берлинского процесса, намеревался совершить визит в Ливию, но этот визит был отложен из соображений безопасности.

«По плану, мы должны сейчас быть под солнцем Ливии, а не под серым небом в Брюсселе. Прошлой ночью мы должны быть уже в самолете, но нам убедительно советовали не лететь вследствие сложившейся там ситуации по безопасности ... Надеюсь, что, вероятно, в течение нескольких следующих дней мы сможем совершить путешествие в Ливию, которое мы не смогли осуществить сегодня, и донести позицию Евросоюза ко всем сторонам конфликта», - сказал представитель ЕС.