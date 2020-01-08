Санчес возглавит правительство меньшинства в Испании

Новости мира:Педро Санчес планирует провести первое заседание нового кабинета в пятницу.

Председатель правительства Испании Педро Санчес с минимальным преимуществом получил вотум доверия в парламенте, что позволило ему сформировать правительство с партией Podemos. Об этом сообщает BBC.

"Председатель правительства Испании Педро Санчес с минимальным перевесом одержал доверие в парламенте, что позволит ему сформировать коалицию с левой партией Podemos", - говорится в сообщении.

За коалиционное правительство отдали свои голоса 167 депутатов, тогда как против проголосовали 165 парламентариев. Решающим стало решение каталонских и баскских депутатов, они воздержались, благодаря чему и удалось сформировать правительство меньшинства.

Это будет первое коалиционное правительство Испании с момента восстановления демократии в 1978 году, после падения диктатуры Франко.

Напомним: в испанском парламенте Социалистическая партия Санчеса имеет 120 мандатов, а партия Podemos- 35. Этого хватает для большинства, ведь всего в парламенте 350 мест, поэтому у нового правительства могут возникнуть сложности с принятием нужных законов.