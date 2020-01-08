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Президент Польши отменил свою поездку в Израиль из-за Путина

Президент Польши отменил свою поездку в Израиль из-за Путина
14:42 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Анджей Дуда заявил, что организаторы Всемирного форума памяти Холокоста не дали ему возможность выступить, в отличие от президента России.

Президент Польши Анджей Дуда объявил, что не полетит 23 января в Израиль на World Holocaust Forum, который организуется в связи с 75-летием освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщает "Польское радио".

Причиной решения Дуды стало то, что израильские организаторы не предусмотрели выступления польского президента, в отличие от представителей Израиля, России, Германии, Франции, Великобритании и США.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что решение президента целесообразно, ведь Всемирный форум Холокоста может оказаться политическим событием.

Польша отреагировала на слова Путина о Второй мировой войне

"Это хорошее решение. Тем более, что четырьмя днями позже состоится посвященная этой теме встреча в Аушвице. Для нас важна память жертв в присутствии тех, кто уцелел. А встреча в Иерусалиме может, собственно, оказаться встречей политического характера, встречей интерпретации. Мы бы хотели этого избежать. А здесь в Аушвице президент Дуда будет хозяином встречи, следовательно, он будет возможность выступить с речью, а также, возможно, отреагировать на слова, которые прозвучат четырьмя днями ранее", - пояснил он.

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявлял, что "сценарий, в котором Путин является главным гостем, оратором с возможностью продолжать оскорбительные и лживые тезисы о причинах Второй мировой войны, для нас неприемлем".

Польской стороне также мешает то, что организатором форума является глава МИД Израэл Кац, который повторял слова об антисемитизме поляков, "впитанном с молоком матери".

Напомним, Польша переняла командование силами быстрого реагирования НАТО.

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Израиль, Владимир Путин, Аушвиц- Биркенау, Анджей Дуда.
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