Президент Польши отменил свою поездку в Израиль из-за Путина

Новости мира:Анджей Дуда заявил, что организаторы Всемирного форума памяти Холокоста не дали ему возможность выступить, в отличие от президента России.

Президент Польши Анджей Дуда объявил, что не полетит 23 января в Израиль на World Holocaust Forum, который организуется в связи с 75-летием освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщает "Польское радио".

Причиной решения Дуды стало то, что израильские организаторы не предусмотрели выступления польского президента, в отличие от представителей Израиля, России, Германии, Франции, Великобритании и США.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что решение президента целесообразно, ведь Всемирный форум Холокоста может оказаться политическим событием.

"Это хорошее решение. Тем более, что четырьмя днями позже состоится посвященная этой теме встреча в Аушвице. Для нас важна память жертв в присутствии тех, кто уцелел. А встреча в Иерусалиме может, собственно, оказаться встречей политического характера, встречей интерпретации. Мы бы хотели этого избежать. А здесь в Аушвице президент Дуда будет хозяином встречи, следовательно, он будет возможность выступить с речью, а также, возможно, отреагировать на слова, которые прозвучат четырьмя днями ранее", - пояснил он.

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявлял, что "сценарий, в котором Путин является главным гостем, оратором с возможностью продолжать оскорбительные и лживые тезисы о причинах Второй мировой войны, для нас неприемлем".

Польской стороне также мешает то, что организатором форума является глава МИД Израэл Кац, который повторял слова об антисемитизме поляков, "впитанном с молоком матери".

Напомним, Польша переняла командование силами быстрого реагирования НАТО.