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Премьер Румынии о вотуме недоверия Санду: Все, что произошло в Молдове - это шаг назад

Премьер Румынии о вотуме недоверия Санду: Все, что произошло в Молдове - это шаг назад
21:50 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Румынии прокомментировали смену правительства в Молдове.

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан в ходе своего визита в Брюссель назвал смену правительства в Молдове "шагом назад" и заявил, что Бухарест не воспринимает действующее правительство Молдовы как серьезного партнера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Libera.

"Все, что произошло в Молдове - это шаг назад, который вызывает нашу озабоченность. С нашей точки зрения, мы не можем считать серьезным партнером действующее правительство", - заявил Орбан.

Он пояснил, что после вынесения вотума недоверия правительству Майи Санду был сформирован новый кабмин социалистов "без единой явно проевропейской силы, которая могла бы стать нашим гарантом".

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Румынский премьер сообщил, что на встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Вархели призвал внимательно следить за ситуацией в Молдове.

"Если не будут соблюдаться обязательства по проевропейскому курсу, ЕС и Еврокомиссия будут реагировать соответственно", - заявил Орбан.

Как пишет NewsMaker, премьер-министр Молдовы Ион Кику ответил, что у него "много занятий, более важных, чем комментировать заявления". Он отметил, что внедряет программу действий правительства, которая позволит Молдове "выйти на уровень самых высоких европейских стандартов".

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"Все внимание сосредоточено на том, что наши граждане думают о деятельности или бездеятельности правительства. Мой опыт, который еще даже не начисляет ста дней во главе правительства, подсказывает, что именно таким должен быть подход серьезного кабмина", - отметил Кику.

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Молдова, Румыния, Майя Санду, Людовик Орбан.
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