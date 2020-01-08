Премьер Румынии о вотуме недоверия Санду: Все, что произошло в Молдове - это шаг назад

Новости мира:В Румынии прокомментировали смену правительства в Молдове.

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан в ходе своего визита в Брюссель назвал смену правительства в Молдове "шагом назад" и заявил, что Бухарест не воспринимает действующее правительство Молдовы как серьезного партнера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Europa Libera.

"Все, что произошло в Молдове - это шаг назад, который вызывает нашу озабоченность. С нашей точки зрения, мы не можем считать серьезным партнером действующее правительство", - заявил Орбан.

Он пояснил, что после вынесения вотума недоверия правительству Майи Санду был сформирован новый кабмин социалистов "без единой явно проевропейской силы, которая могла бы стать нашим гарантом".

Румынский премьер сообщил, что на встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Вархели призвал внимательно следить за ситуацией в Молдове.

"Если не будут соблюдаться обязательства по проевропейскому курсу, ЕС и Еврокомиссия будут реагировать соответственно", - заявил Орбан.

Как пишет NewsMaker, премьер-министр Молдовы Ион Кику ответил, что у него "много занятий, более важных, чем комментировать заявления". Он отметил, что внедряет программу действий правительства, которая позволит Молдове "выйти на уровень самых высоких европейских стандартов".

"Все внимание сосредоточено на том, что наши граждане думают о деятельности или бездеятельности правительства. Мой опыт, который еще даже не начисляет ста дней во главе правительства, подсказывает, что именно таким должен быть подход серьезного кабмина", - отметил Кику.