ЕС и Беларусь подписали соглашение об упрощении выдачи виз

Новости мира:Европейский союз и Беларусь подписали два соглашения с целью упростить визовый режим для белорусских граждан для посещения стран Шенгенской зоны.

Беларусь и Европейский Союз 8 января в Брюсселе подписали соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, находящихся без разрешения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "БелТА".

Соглашение предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. В то же время будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры.

Стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будут приниматься не более 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может вырасти до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.

Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится вдвое: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

После подписания документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европарламентом. Они вступят в силу в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг другу о завершении процедур ратификации. То есть ждать придется несколько месяцев, вероятно до июня, отмечает в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

В начале февраля начнет действовать обновленный Визовый кодекс Европейского Союза, который предусматривает повышение визового сбора до 80 евро. Для белорусов эта цена будет действовать, пока не вступит в силу соглашение с ЕС. Только после этого сбор автоматически снизится с 80 до 35 евро.

Со вступлением документа в силу Беларусь и Евросоюз должны будут осуществлять реадмиссию (обратный прием на свою территорию) собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют или перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

В соглашении закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в части реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза о предоставлении стране технической и финансовой поддержки в этой сфере.

"По консолидированному мнению белорусских государственных органов, это соглашение не несет значительных миграционных рисков для Беларуси", - ранее заявляли в МИД.