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Финишная прямая: Палата общин парламента Британии одобрит соглашение о Brexit

Финишная прямая: Палата общин парламента Британии одобрит соглашение о Brexit
11:46 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Палата общин парламента Великобритании намерена окончательно одобрить соглашение о выходе страны с ЕС.

Палата общин парламента Великобритании в четверг завершит рассмотрение законопроекта о выходе из ЕС и окончательно утвердит условия Brexit. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В конце декабря британские депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект, который утверждает соглашение о выходе страны из ЕС.

После этого правительство выделило три дня этой недели для детального изучения документа и дебатов в парламенте. Однако во вторник и среду в Палате общин практически не было депутатов, а правительство легко отклонило попытки оппозиции внести изменения в текст.

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Утверждение документа в четверг не вызывает сомнения, учитывая значительное большинство, полученное консерваторами Бориса Джонсона на выборах 12 декабря.

Законопроект о Brexit также должна утвердить Палата лордов. Со стороны ЕС документ будет утверждать Европейский парламент, ожидается, что все процедуры завершатся до 31 января.

Как известно, британский парламент четыре раза отклонял соглашение с ЕС. Трижды – при предыдущем премьере Терезе Мэй, в результате чего она подала в отставку.

После 31 января между Британией и Евросоюзом начнутся переговоры о будущих торговых отношениях.

Напомним, gремьер-министр Великобритании Борис Джонсон начнет переговоры о торговле страны с ЕС после Brexit с новым президентом Европейской комиссии.

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Великобритания, Лондон, Борис Джонсон, Палата общин, Brexit.
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