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Brexit: Премьер Британии обсудит торговую сделку с фон дер Ляйен

Brexit: Премьер Британии обсудит торговую сделку с фон дер Ляйен
16:59 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Джонсон начнет торговые переговоры с фон дер Ляен.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон начнет переговоры о торговле страны с ЕС после Brexit с новым президентом Европейской комиссии, когда она посетит Даунинг-стрит на следующей неделе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Премьер-министр встретится с Урсулой фон дер Ляен в среду впервые после того, как она заняла эту должность, за три недели до выхода Британии из ЕС 31 января.

Фон дер Ляен предложила в прошлом месяце, чтобы Джонсон пересмотрел свой отказ от расширения 11-месячного срока для согласования договора о будущих отношениях Великобритании с ЕС после Brexit.

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Во время переходного периода после Brexit Великобритания будет оставаться в таможенном союзе и едином рынке блока, то есть продолжать торговать по правилам ЕС до конца 2020 года.

Джонсон исключил возможность сохранения этих условий в течение следующих двух лет. Он утверждает, что существует достаточно времени для согласования сделки с ЕС, касающейся вопросов, в частности торговли, внутренней безопасности, транспорта и обмена данными.

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Британское соглашение о выходе позволяет до 1 июля договориться о расширении переходного периода. Если до конца 2020 года не будет заключена торговая сделка, и ее расширения не произойдет, Великобритания столкнется с большими проблемами в своей экономике, поскольку пошлины и ограничения количества немедленно будут применены к товарам, которые продаются на единый рынок.

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Великобритания, Борис Джонсон, Урсула фон дер Ляйен, Brexit.
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