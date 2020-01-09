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"Положите конец враждебным действиям": Джонсон пообщался с Рухани

"Положите конец враждебным действиям": Джонсон пообщался с Рухани
14:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Джонсон поговорил с Рухани о деэскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Британский премьер Борис Джонсон в четверг провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.

В канцелярии британского премьера отметили, что в ходе беседы, которая продлилась 20 минут, Джонсон призвал "положить конец враждебным действиям" в регионе Персидского залива.

В ночь на среду иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетные удары по двум иракским военным базам, на которых находятся военные возглавляемой США коалиции по борьбе против террористической группировки ИГИЛ.

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Иранские власти заявили, что это стало ответом на американскую спецоперацию, в ходе которой 3 января в Ираке был убит командующий иранским спецподразделением "Кудс" Касем Сулеймани.

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Великобритания, Иран, Борис Джонсон, Хасан Рухани.
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