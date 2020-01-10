"Необычная находка": в Англии нашли огромный могильник

Новости мира:На юге Британии строители случайно обнаружили 50 скелетов.

Неподалеку от Сомерсета, который находится в Южной Аглии, обнаружили древний могильник, датируемый первым веком нашей эры.

Находку осуществили строители, которые воздвигали новое школьное здание, передают местные СМИ.

Отмечается, что в могильнике обнаружили чуть более 50 скелетов. Первые исследования находки указывают на погребальные обычаи местных жителей. Ученые убеждены, что данное кладбище позволит лучше понять ключевой период британской истории, а именно переход от кельтской к римской культуре и обществу.

Эти могилы явно поддаются влиянию римских обычаев погребения. Если сначала в Англии мертвых просто сжимали, что после вторжения римлян их начали хоронить лежа. Также в одном из горшков были найдены остатки цыпленка, которого, вероятно, принесли в жертву, что указывает на римскую культуру.

В настоящее время проводится анализ ДНК останков, чтобы определить их происхождение.