Орбан: Румынии лучше инициировать досрочные выборы

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан объявил о досрочных парламентских выборах после обсуждения с главой государства Клаусом Йоханнисом.
"Президент Румынии и я решили, что для Румынии лучше инициировать досрочные выборы", - сказал Орбан.
Премьер-министр объявил, что для подготовки досрочных парламентских выборов была сформирована рабочая группа.
По словам главы правительства, выходом в ситуации, когда Социал-демократическая партия потеряла поддержку является организация досрочных парламентских выборов вместе с местными выборами в мае 2020 года.
Отметим, парламентские выборы в Румынии должны были состоятся в конце года.