Орбан: Румынии лучше инициировать досрочные выборы

Новости мира:В Румынии решили провести досрочные парламентские выборы.

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан объявил о досрочных парламентских выборах после обсуждения с главой государства Клаусом Йоханнисом.

"Президент Румынии и я решили, что для Румынии лучше инициировать досрочные выборы", - сказал Орбан.

Премьер-министр объявил, что для подготовки досрочных парламентских выборов была сформирована рабочая группа.

По словам главы правительства, выходом в ситуации, когда Социал-демократическая партия потеряла поддержку является организация досрочных парламентских выборов вместе с местными выборами в мае 2020 года.

Отметим, парламентские выборы в Румынии должны были состоятся в конце года.